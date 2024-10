Urbanistica, l'assessore regionale Scajola: "A Cervo e Villa Faraldi due interventi importanti per cittadini e turisti"

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha svolto oggi un duplice incontro nel golfo dianese.

A Cervo, con il sindaco Lina Cha, l'assessore Scajola ha visionato il cantiere del nuovo asilo in via Giardino Grande. A seguire, insieme al primo cittadino Stefano Damonte, ha inaugurato il rinnovato centro culturale Fritz Roed di Villa Faraldi che è stato interessato da un importante lavoro di rigenerazione urbana. L’intervento ha previsto la riqualificazione del centro, dell’area circostante e della via d’accesso per un contributo totale, di Regione Liguria, pari a 180mila euro.

“Due incontri per altrettanti importanti lavori che stanno interessando e hanno interessato Cervo e Villa Faraldi – dice l’assessore regionale Scajola -. Il cantiere dell’asilo di Cervo prosegue secondo cronoprogramma e, entro il 2025, garantirà una struttura all’avanguardia a servizio di tutta la valle Steria. A Villa Faraldi invece abbiamo concluso un nuovo intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla comunità e ai turisti un centro culturale Fritz Roed totalmente riqualificato. Nel golfo dianese, così come in tutti gli altri territori della provincia di Imperia, siamo intervenuti cospicuamente in questi anni con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini, ma anche di rendere i nostri borghi sempre più belli e appetibili per i turisti. I due interventi visti oggi ne sono esempio concreto”.