Elezioni regionali, Roberto Traverso: "Senza sicurezza urbana cresce il degrado"

"Chi ha governato sino ad oggi la Liguria ha voltato la testa sull’argomento sicurezza urbana permettendo una desertificazione sociale che oltre a creare disagio sociale, ha favorito l’infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso in liguria. Ricordo che la DIA nel 2019 ha certificato che la mafia non è solo infiltrata ma che fa parte addirittura del tessuto sociale urbano.

Inoltre la commissione regionale antimafia è stata istituita con 11 anni di ritardo ovvero nel 2020 anziché nel 2009.

Ritornando sull’argomento della sicurezza urbana bisogna smascherare l’operazione di facciata messa in piedi nel 2022 da Toti con l’istituzione del Tavolo regionale della sicurezza urbana: una scatola vuota che di fatto non ha mai svolto il suo compito primario, ovvero quello di dare un indirizzo di coordinamento sul territorio regionale per evitare che molti sindaci a partire da BUCCI continuino a dare un taglio esclusivamente securitario all’argomento sicurezza dimenticando che senza politiche mirate sulla sicurezza urbana aumenta il degrado sociale e quindi di conseguenza i reati a partire dal fenomeno dello spaccio, delle estorsioni, riciclaggio ect.

Per questo una volta che Orlando sarà il nuovo presidente della regione liguria bisognerà intervenire immediatamente per dare gambe ad una normativa narcotizzata al fine di dar voce a chi sul territorio rappresenta il tessuto sociale, migliorando anche gli equilibri urbanistici che oggi premiano i ricchi e penalizzano i poveri".

Dichiarazioni di Roberto Traverso, candidato lista Orlando Presidente