Vallecrosia: "Ritornando", lo spettacolo/testimonianza del gruppo Sentieri di Pace, in scena questa sera

"Questa sera alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchia Maria Ausiliatrice si terrà la spettacolo musicale dal titolo “Ritornando”. Il coro Sentieri di Pace (Coro Parrocchiale Don Bosco) ha infatti scritto un testo teatrale arricchendolo con le musiche del famoso gruppo Gen Verde costruendo così uno spettacolo/testimonianza ricco di emozioni e colpi di scena.

In Ritornando, dicono gli organizzatori, c’è tanta vita vissuta, tante storie vere mescolate insieme e valorizzate da riflessioni dei vari personaggi sul senso della vita, del perdono, del servizio e dell’Amore.

Lo spettacolo, costruito in dieci scene, è animato dai canti del Gen Verde eseguiti interamente dal vivo dal gruppo amatoriale che da 8 mesi prepara lo spettacolo in ogni suo aspetto.

Alla formazione vocale si sono poi aggiunti numerosi giovani che prestano il loro talento per recitare e ballare confezionando così una serata di intrattenimento e riflessione che scalda il cuore.

Ritornando è una storia, continuano gli organizzatori, è una storia troppo assurda per crederla vera, ma così verosimile per non credere che sia reale.

Non resta che prendere posto questa sera alle 21.00 e gustarsi uno spettacolo che parla di perdono e di pace in questo particolarissimo momento storico".