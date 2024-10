Grandi investitori stanno vendendo Eigen: potrebbero passare a nuovi token come Crypto All-Stars?

Un grande investitore sta vendendo i propri EigenLayer (EIGEN) in perdita. Anche un noto trader, che ha guadagnato una fortuna investendo in Pepe (PEPE), ha deciso di cedere i propri token EIGEN anziché tenerli.

La domanda che tutti si pongono è: dove finiranno tutti quei soldi?

Un grande investitore vende EIGEN e perde $470.000

Secondo il tracker blockchain Lookonchain, l’investitore ha venduto 1.360 ETH (circa $3,2 milioni) per 909.000 token EIGEN all’inizio di questo mese.

Ha pagato circa $3,56 per token.

Tuttavia, l'investitore ha già iniziato a vendere le proprie partecipazioni.

Finora ha ceduto 772.000 token EIGEN, incassando 988,5 ETH (circa $2,3 milioni) a un prezzo più basso di $3,10 per token.

Questo significa che ha subito una perdita di circa $407.000.

L'investitore ha ancora quasi 140.000 EIGEN, che valgono circa $449.000, ma sembra deciso a limitare le sue perdite.

Questa scelta ha suscitato molta attenzione.

Dopotutto, questo è lo stesso investitore che ha trasformato $23 milioni in $65 milioni in appena un anno, grazie al trading di PEPE, ONDO e BEAM.

Vendere EIGEN in perdita potrebbe far pensare che non veda più molto potenziale in questo token.

E con EIGEN che continua a scambiare a un prezzo inferiore rispetto a quello di lancio, sembra che questo investitore possa avere ragione.

Perché il protocollo di restaking di EigenLayer attira l’attenzione del mondo crypto

EigenLayer ha attirato molta attenzione di recente, e non è difficile capire perché.

Immaginate di poter usare lo stesso dollaro per comprare un caffè e garantire un prestito in banca.

Questo è fondamentalmente ciò che EigenLayer offre ai validatori di Ethereum.

Permette a chi ha già messo in staking il proprio ETH di utilizzare lo stesso staking per garantire altri servizi e guadagnare ricompense extra.

Questo sistema intelligente si chiama "restaking" ed è al centro delle discussioni.

Ma perché il restaking è così interessante?

Una delle ragioni principali è che aiuta a risolvere un grande problema nel mondo crypto: la sicurezza frammentata.

Creando un pool di sicurezza condiviso, EigenLayer rende più facile (e meno costoso) l’avvio di nuovi progetti.

Con oltre $10 miliardi già bloccati, è chiaro che molti utenti di Web3 stanno puntando forte su questo progetto.

Il token nativo EIGEN ha già una capitalizzazione di mercato di $740 milioni.

Quindi, anche se alcuni grandi investitori stanno vendendo, molti piccoli investitori vedono ancora un enorme potenziale in questo protocollo di restaking.

La nuova app di staking per meme coin: Crypto All-Stars attira l'attenzione dei grandi investitori

EigenLayer offre un nuovo approccio allo staking di Ethereum, quindi non sorprende che abbia catturato l'attenzione degli investitori.

Tuttavia, mentre EigenLayer si concentra sul restaking, alcuni grandi investitori potrebbero cercare qualcosa di diverso per il loro prossimo grande investimento.

Ed è qui che entra in gioco Crypto All-Stars (STARS).

Come EigenLayer, si tratta di staking, ma con un tocco che potrebbe attrarre chi è interessato al mondo delle meme coin.

La caratteristica principale di Crypto All-Stars è il MemeVault, che consente agli investitori di mettere in staking meme coin popolari come PEPE e SHIB.

In cambio, guadagnano STARS, il token nativo di Crypto All-Stars.

Alcuni investitori si stanno affrettando alla prevendita del progetto, convinti che possa rivoluzionare il modello tradizionale delle meme coin.

La prevendita ha già raccolto oltre $2,1 milioni, offrendo i token STARS a soli $0,0014887 ciascuno.

Tuttavia, quel prezzo aumenterà di nuovo tra meno di 24 ore.

Quindi, chi investe per primo avrà un costo d'ingresso più basso.

Per rendere Crypto All-Stars ancora più interessante, il progetto ha già conquistato un vasto pubblico su Twitter e Telegram.

Il team ha permesso l’audit STARS da parte di Coinsult e SolidProof, e non sono stati trovati problemi con il codice.

E se non bastasse, STARS è stato addirittura classificato al quarto posto su CoinSniper.net.

Quindi, per gli investitori esperti, Crypto All-Stars potrebbe essere un'opzione davvero allettante.

Sebbene adotti un approccio completamente diverso rispetto a EigenLayer, soddisfa comunque la stessa esigenza di nuove soluzioni di staking.

Scopri lo staking di Crypto All-Stars