Elezioni regionali, copertura del segnale telefonico nelle gallerie autostradali, Strescino (FdI): "Assolutamente necessario potenziarlo!"

“Uno dei problemi più sentito dai trasportatori, dai lavoratori, dai cittadini e dai turisti che attraversano la Liguria è la scarsa copertura del segnale telefonico nelle gallerie autostradali. Da un confronto con l’Assessore regionale ai trasporti e turismo Augusto Sartori, abbiamo convenuto che uno dei primi facili obiettivi sia quella di contattare in maniera rigorosa tutti i gestori di telefonia mobile per garantire un'idonea copertura del segnale.



Circa la Provincia di Imperia, oltre che sul tratto Autofiori, si ritiene necessario anche sul tratto esistente di Aurelia-Bis, attualmente privo di ripetitori necessari per garantire copertura. Considerate le attuali criticità dovute ai cantieri (inderogabili per la sicurezza degli utenti) riteniamo, almeno, determinante la 'connettività' per gli autotrasportatori, le imprese, il turismo”. Lo dice in una nota Paolo Strescino, candidato di FdI al consiglio regionale della Liguria.