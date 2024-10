Ventimiglia, aggressione e furto in centro: sventati dalle forze dell'ordine (Foto)

Un'aggressione e un furto sventati dalle forze dell'ordine. Si sono verificati in serata a Ventimiglia tra via Hanbury e la stazione ferroviaria.

Uno straniero ha tentato di colpire un passante, in via Hanbury, con una bottiglia di vetro vuota ma pare sia stato trattenuto da un altro straniero intervenuto per impedire che accadesse. Nella colluttazione uno dei due uomini si ferisce. Sono così subito intervenuti gli uomini della guardia di finanza che hanno diviso i due uomini e bloccato l'aggressore, che sembra aver riportato una ferita alla testa. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Verde Intemelia per soccorrere il ferito.

Pochi minuti dopo un uomo, un tunisino, viene rincorso da due signore perché era scappato dal ristorante buffet della stazione pare con due bottiglie di limoncello nascoste nella giacca. Le forze dell'ordine in presidio in stazione (guardia di finanza, polizia, militari dell'esercito e Polfer) avendo visto la scena, sono subito intervenute e hanno fermato il ladro, nei pressi della gelateria in via della Stazione, che è stato preso in custodia dalla polizia ferroviaria per accertamenti. La refurtiva è stata così restituita mentre l'uomo probabilmente verrà denunciato per furto visto che pare non fosse la prima volta che tentava l'impresa. Precedentemente aveva già provato a portare via una bottiglia ma, in quel caso, era stato sorpreso dai dipendenti e nella fuga l'aveva fatta cadere per terra rompendola.