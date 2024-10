Presidente facente funzioni Alessandro Piana: “Con bucci governatore proseguiranno gli incentivi per l’entroterra”

“La nostra amministrazione ha avuto sempre grande attenzione per la valorizzazione dell’entroterra, in questi anni, con il mio assessorato abbiamo erogato fondi quasi 5 milioni di euro e siamo sempre stati vicini alle amministrazioni comunali, per supportarle in interventi fondamentali per garantire qualità di vita e sicurezza ai cittadini, abbiamo posto in essere iniziative per incentivare il turismo e valorizzare le eccellenze agroalimentari.“ – afferma il Presidente facente funzioni Alessandro Piana, che prosegue:” Nel programma del centro destra, presentato a La Spezia, Marco Bucci ha annunciato di voler attuare un piano di incentivi e sgravi fiscali per rilanciare l’entroterra, che prevede l’eliminazione dell’Irpef per chi si trasferisce e per tutte le aziende e negozi che si insediano o che vengono potenziati. Inoltre, verranno erogati contributi per i primi cinque anni di affitto, piano che verrà allargato anche servizi come poste e banche. Un passo fondamentale per migliorare la qualità di vita di chi vive nel nostro splendido entroterra, per renderlo più vivo e attrattivo per i turisti.”