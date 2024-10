L’Associazione di Ambulanze Veterinarie per il Soccorso degli Animali in Difficoltà, una realtà da tempo impegnata nel garantire il benessere e la sicurezza degli animali domestici e selvatici in condizioni di emergenza, ha scelto di schierarsi apertamente a sostegno di Walter Sorriento, candidato consigliere alle prossime elezioni regionali. Questo endorsement non è casuale, ma frutto di una collaborazione concreta e costruttiva che ha segnato un cambiamento importante per la comunità locale.

Walter Sorriento, infatti, si è distinto per il suo impegno verso l’associazione, diventando l’unico candidato a credere e sostenere attivamente la loro missione. In un momento in cui le emergenze e le situazioni critiche che coinvolgono gli animali sono in aumento, l’Associazione ha trovato in Sorriento un alleato prezioso, non solo a parole ma anche con i fatti. Grazie al suo impegno, è stato stipulato un accordo con il comune di Bordighera, permettendo all’Associazione di operare in modo più efficace e tempestivo.

“Walter Sorriento è l’unico che ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il nostro lavoro e i nostri valori,” ha dichiarato il presidente dell’Associazione. “Grazie a lui, siamo riusciti a instaurare una convenzione con il comune di Bordighera, che ci permette di rispondere più rapidamente alle chiamate di soccorso per gli animali in difficoltà.”

L’accordo stipulato ha permesso all’Associazione di essere riconosciuta e supportata ufficialmente dal comune, rafforzando il loro operato e potenziando i servizi offerti sul territorio. Questo accordo rappresenta non solo un passo avanti per l’Associazione, ma anche una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e una tutela maggiore per gli animali che necessitano di interventi rapidi e qualificati.

Il sostegno dell’Associazione a Walter Sorriento vuole essere un riconoscimento per il lavoro svolto e un invito alla comunità locale a scegliere un candidato che ha dimostrato un interesse reale per la tutela e il benessere degli animali. In un panorama politico spesso privo di iniziative concrete in questo settore, il supporto di Sorriento offre una prospettiva diversa e una speranza per tutti coloro che credono nell’importanza del rispetto degli animali e dell’ambiente.

Gli altri candidati, purtroppo, non hanno mostrato lo stesso impegno o sensibilità verso questa importante causa, e l’Associazione sottolinea che fino ad oggi nessuno di loro si è attivato per instaurare una collaborazione simile. “Votare Walter Sorriento significa fare una scelta consapevole per la tutela degli animali e del nostro territorio,” ha concluso il presidente dell’Associazione. “Abbiamo bisogno di persone come lui, che siano disposte a fare la differenza per chi non ha voce, come gli animali in difficoltà.”

In vista delle regionali, dunque, l’Associazione di Ambulanze Veterinarie per il Soccorso degli Animali in Difficoltà si mobilita per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere la candidatura di Walter Sorriento, con la speranza che il suo impegno possa continuare a produrre risultati concreti per il benessere degli animali e della comunità.