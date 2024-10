Maltempo: prolungata di alcune ore la nuova allerta gialla, occhio all'ex uragano 'Kirk' con piogge e temporali e domani mareggiata

Piove sul bagnato, mai come oggi il detto calza a pennello per la nostra provincia, viste le precipitazioni terminate solo ieri sera. Il vero problema potranno infatti essere le frane e gli smottamenti, visto che la seconda allerta in due giorni sta per arrivare anche sulla nostra provincia. Al momento non è ancora chiaro come si comporterà il cielo ma, con l'ex uragano Kirk che si sta prendendo la scena sull'Europa occidentale, qualche timore si accende anche dalle nostre parti. La nuova depressione differisce dalle precedenti proprio perché in realtà si tratta di quanto rimasto dell’uragano che, originatosi a fine settembre a circa 800 km da Capo Verde e classificato come tempesta tropicale, ora è decisamente depotenziato, ma porterà anche qualche effetto importante nel nostro continente.

Questo il dettaglio dell'allerta gialla su tutta la regione:

- per temporali finirà domani alle 8 sulla nostra provincia (zona A) e alle 13 sul resto della regione (zone BCDE).

- l'allerta idrologica avrà un prolungamento sui bacini grandi di ponente (zona A) fino alle 13, e su quelli di levante (zona C) fino alle 16 di domani.

Le previsioni per oggi vedono condizioni instabili con alta probabilità di temporali forti e organizzati dal pomeriggio. In serata intensificazione dei fenomeni da Ponente con piogge di intensità fino a forte sulla nostra provincia e cumulate significative. Venti in rinforzo fino a burrasca, localmente burrasca forte in serata, con raffiche fino 80-90 km/h e oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento ad agitato, mareggiate in serata per onda viva da Sud.

Domani il transito della perturbazione determina piogge diffuse di intensità moderata con cumulate significative, questa volta sulle altre province della Liguria. Sulla nostra provincia è prevista una attenuazione dei fenomeni. Venti meridionali di burrasca, fino a burrasca forte nella notte, con possibili raffiche fino 90-100 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali. Tendenza ad attenuazione dei venti in mattinata. Mare agitato con mareggiate diffuse per onda da ostro in rotazione a libeccio.

Venerdì venti localmente ancora forti (40-50 km/h) ma soprattutto sul resto della regione. Mare molto mosso ma tendenza a progressiva scaduta a partire da Ponente.

I possibili effetti su un territorio in alcuni punti ormai saturo continueranno nei prossimi giorni anche in assenza di precipitazioni.

Guardando ai ‘cugini’ francesi, Meteo France ha diramato un'allerta gialla per piogge dalle 21 alle 6 di domattina. Sia per la Costa Azzurra che per la nostra provincia, lo stato di allerta è giallo come ieri, sia per piogge che per temporali. Come dicevamo il pericolo più grave è quello relativo ai corsi d’acqua e ad eventuali frane e smottamenti.

Fiumi e torrenti sono tutti su livelli lievemente superiori al normale ma, rispetto alla risalita di ieri per le piogge, sono decisamente scesi. Dovrebbero quindi ricevere senza problemi le nuove precipitazioni, a meno che non siano particolarmente forti. Un po’ di apprensione per le piogge previste c’è, ovviamente, ma ce ne è ancora di più per le possibili mareggiate di domani che, tra l’altro si ‘scontreranno’ con la discesa dei corsi d’acqua da monte.

Sui crinali più esposti le raffiche da Sud potranno superare i 120-140 km/h: proprio la ventilazione meridionale è responsabile della mareggiata in arrivo. Oggi il mare crescerà, per toccare il suo massimo nelle ore notturne fra stasera e domani. La mareggiata, inizialmente da Ostro (da sud), virerà con il passare delle ore a Libeccio (sud ovest). Il moto ondoso andrà ‘in scaduta’ da Ponente a Levante nella giornata di domani.

Le temperature minime di questa mattina sono lievemente calate rispetto ai giorni scorsi. Come sempre la più bassa a Poggio Fearza con 5,3 gradi (la più bassa in Liguria), seguita da Col di Nava con 5,8. Quindi troviamo: Verdeggia 7,7, Triora 9,2, Bajardo 10,2, Pornassio 10,3, Rocchetta Nervina 10,6, Pieve di Teco 10,7, Borgomaro 11,4, Pigna 11,6, Airole 12,7, Dolcedo 13,1, Diano Marina 14, 9, Ventimiglia 15,4, Imperia 16 e Sanremo 17,5.

Una situazione che dovrà essere monitorata con attenzione. Ricordiamo che l’allerta gialla per piogge e temporali, scatterà nella nostra provincia alle 15 per terminare alle 24, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto da parte dell’Arpal.