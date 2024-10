Fungaiolo disperso nella zona di Gouta, 60enne ritrovato in serata al confine con la Francia: sta bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell’uomo di 60 anni disperso nel pomeriggio di oggi mentre cercava funghi nei boschi della zona di Gouta. Il sessantenne, che si era perso intorno alle 16, e non era riuscito a comunicare la propria posizione a causa di problemi con l’uso del cellulare e della batteria quasi scarica, è stato ritrovato intorno alle 22 dalle squadre di soccorso al confine con la Francia, nella zona di Saorge.

Come detto, l’allarme era scattato nel pomeriggio, quando l’uomo aveva perso l’orientamento nel fitto del bosco e non era stato in grado di fornire indicazioni precise sulla propria posizione. I Vigili del Fuoco, allertati immediatamente, si erano mobilitati in forze per raggiungere l’area, consapevoli delle difficoltà legate alla scarsa copertura telefonica e all’approssimarsi della sera.

Le ricerche sono andate avanti per ore, con il supporto di varie unità specializzate, fino a quando l’uomo è stato localizzato sano e salvo a Saorge, un piccolo paese oltre confine, grazie alla perseveranza delle squadre di soccorso. Nonostante lo spavento, anche per via dell'allerta meteo, il sessantenne è in buone condizioni di salute e non ha riportato ferite o traumi.