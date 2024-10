Sabato prossimo l’Emporio Solidale di Sanremo partecipa all'appuntamento 'Dona la spesa' di Coop

Coop Liguria e le associazioni del territorio tornano sabato 12 ottobre a riproporre il loro impegno a favore delle famiglie in difficoltà con l’iniziativa “Dona la spesa”. Nel corso del 2024 questi appuntamenti hanno già realizzato due significative raccolte, a maggio di beni alimentari e a settembre di prodotti per la scuola. Nel corso della giornata si alterneranno presso la Coop di Corso Matuzia 113 i volontari dell’Emporio solidale di Sanremo e di altre associazioni che operano sul territorio. Come sempre, insieme ai volontari delle associazioni, forniranno valido supporto e aiuto nella raccolta i soci della locale Sezione Coop.

Fin dal 2016 Coop è impegnata ad aiutare persone e famiglie in difficoltà con l’iniziativa “Dona la spesa” che consente ai propri clienti, acquistando beni di prima necessità come pasta e riso, olio, tonno e legumi in scatola, farina, biscotti, prodotti per la colazione, prodotti a lunga conservazione e per l'infanzia, prodotti per l'igiene della persona e della casa, passata di pomodoro, zucchero, latte confezionato ecc.,di sostenere le realtà del territorio che operano quotidianamente a sostegno delle categorie più fragili.

Le organizzazioni del terzo settore che, come l’Emporio Solidale di Sanremo, si occupano della distribuzione di prodotti alimentari e non solo possono offrire il loro prezioso sostegno alle persone in difficoltà anche grazie ad iniziative come “Dona la spesa” ed alla sensibilizzazione di tutti sulla necessità di condivisione ed aiuto.