È Marcello Scoccia il neopresidente di ONAOO, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva

Il cambio alla guida dell’Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva segna un nuovo corso per la storica scuola di assaggio fondata a Imperia nel 1983. Il 7 ottobre si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo, già operativo con l’intento di consolidare, rilanciare ed estendere sempre più e in nuove aree del mondo la propria attività formativa. Alla vicepresidenza sono stati eletti Roberto De Andreis e Carlotta Pasetto. Tra le novità, l’introduzione dei corsi di assaggio anche per le olive da tavola.



“Abbiamo iniziato a lavorare per raggiungere gli obiettivi comuni il giorno stesso del nostro insediamento”, ha dichiarato il neopresidente Marcello Scoccia, storica presenza all’interno di Onaoo, l’Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva fondata a Imperia nel 1983.

Lo scorso 27 settembre 2024 si sono svolte le elezioni e alla luce dei risultati il 7 ottobre c’è stato l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio direttivo. È tanta l’energia e il desiderio di iniziare subito con la programmazione delle nuove attività che già si è delineata un’ulteriore iniziativa, oltre quelle già condotte in più di quarant’anni di operatività. L’annuncio di una serie di corsi di assaggio delle olive da tavola è tra gli impegni che presto verranno resi disponibili a quanti vorranno applicare i principi dell’analisi sensoriale anche a un prodotto non ancora compiutamente esplorato.

L’organigramma del nuovo Consiglio vede nel ruolo di presidente Marcello Scoccia, storica presenza in Onaoo, il quale nel corso degli anni ha ricoperto vari incarichi, tra cui il ruolo di capo panel e di direttore dei corsi. Alla vicepresidenza è stato eletto Roberto De Andreis e, in veste di vicepresidente tecnico, Carlotta Pasetto.

Ricoprono infine il ruolo di consiglieri Giampaolo Farchioni e Adriano Petacchi, mentre con la qualifica di soci di diritto vi sono Enrico Lupi, per l’Unione italiana delle Camere di Commercio, e Pier Luigi Rinaldi e Osvaldo Geddo, per la Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Marcello Scoccia, tra i più conosciuti e apprezzati analisti sensoriali del comparto oleario internazionale, è attivo come assaggiatore professionista sin dal 1985, come selezionatore di oli e responsabile blending e analisi sensoriale per diverse e prestigiose aziende leader mondiali di settore. Ha fatto parte sin dagli esordi di Onaoo ricoprendo il ruolo di capo panel, direttore dei corsi e vicepresidente della storica associazione di assaggiatori. Ora, nel suo nuovo ruolo di presidente dell’organizzazione, ha dichiarato di portare avanti il nuovo corso di Onaoo senza mai venire meno ai valori che hanno ispirato e mosso i padri fondatori, verso i quali resta sempre vivo il ricordo e la riconoscenza.

A dar manforte al presidente Scoccia c’è una solida squadra di lavoro, rappresentata dai vicepresidenti Roberto De Andreis, panel leader LabCam, Laboratorio merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, nonché autore di due volumi editi da Olio Officina, L’assaggio delle olive da tavola e Storia della Taggiasca, e Carlotta Pasetto, master blender per aziende leader del settore oleario, nonché docente da tanti anni di corsi Onaoo e relatrice in convegni internazionali. Con loro i consiglieri Giampaolo Farchioni, imprenditore agricolo e oleario di una delle più rappresentative aziende storiche italiane; Adriano Petacchi, assaggiatore Onaoo dal 1999, titolare del Frantoio Moro, storica impesa in Lunigiana produttrice da quattro generazioni, nonché presidente regionale dei Frantoiani di Confartigianato e membro del Consiglio nazionale; Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Pier Luigi Rinaldi, amministratore della casa olearia Ranieri Spa; e Osvaldo Geddo, membro di Giunta per il settore agricoltura della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Da parte mia, e a nome di tutto il Consiglio direttivo – ha tenuto a precisare il presidente Marcello Scoccia – posso dire che non mancherà il rigore scientifico che ha sempre contraddistinto l’associazione. Mi impegnerò tuttavia in prima persona a far crescere, consolidare, rilanciare ed estendere sempre più, e in nuove aree del mondo, l’attività formativa sempre al centro della nostra missione, con l’impegno a innovare il modo di comunicare e insegnare l’olio, con un linguaggio chiaro che ha necessità di essere al passo con i tempi e con gli apporti dell’innovazione tecnologica. Un obiettivo tra i tanti che perseguiremo – conclude Marcello Scoccia – è di dare corpo a una presenza sempre più capillare nei territori, in Italia come all’estero, introducendo delegazioni che lavorino in sinergia con la sede centrale in modo da ampliare e rendere sempre più performanti le attività formative”.

Il nuovo Consiglio direttivo ringrazia e conferma tutta la stima professionale nei confronti del presidente uscente Lucio Carli, che per quasi un trentennio – supportato nell’ultimo mandato dal Consiglio direttivo composto da Manfredi Barbera, Angelo Minisci e Marina Solinas – ha condotto l’Onaoo verso i traguardi prestigiosi che tutto il comparto oleario riconosce universalmente.