Alessandro Cattelan alla guida di 'Sanremo Giovani' e del 'DopoFestival': “Porterò nelle case un po' di sana follia”

Alessandro Cattelan sarà il conduttore di 'Sanremo Giovani' e del 'DopoFestival'. A confermarlo è stato il direttore artistico Carlo Conti durante l’edizione delle 20 di martedì sera del TG1. Un doppio incarico che vedrà Cattelan protagonista in due momenti chiave del percorso verso il Festival di Sanremo 2024.

'Sanremo Giovani' si trasformerà in un vero e proprio talent show, con cinque appuntamenti in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre, durante i quali verranno selezionati i nuovi talenti emergenti. Cattelan accompagnerà i giovani artisti nel loro percorso, raccontando le loro storie di sfide e successi, fino ad arrivare alla serata finale di 'Sanremo Giovani - Sarà Sanremo', il 18 dicembre su Rai 1. Durante le puntate, i partecipanti saranno valutati dalla Commissione Musicale, che deciderà chi merita di approdare sul palco del Teatro Ariston.

Non solo, Cattelan sarà anche il conduttore del 'DopoFestival', in onda dall’11 al 14 febbraio su Rai 1. Il format, che torna in TV dopo una pausa, accompagnerà il pubblico a tarda notte con commenti, dibattiti e curiosità sulle serate del Festival. “Vi farò fare molto tardi la notte”, ha promesso il conduttore, annunciando che porterà la sua energia e il suo stile nel commentare gli avvenimenti del Festival. Un'altra novità riguarda le iscrizioni per 'Sanremo Giovani', che sono state prorogate fino a giovedì 10 ottobre alle 19, per consentire a un numero maggiore di giovani talenti di partecipare a questa grande opportunità.

"Mi ero preso una pausa dai talent - ha spiegato Cattelan - e avevo voglia di tornare a maneggiare un po' la musica. Questo mi sembra un ottimo modo per rientrare in un ambiente che conosco e amo, e farlo con dei ragazzi giovani che avranno l'opportunità di calcare il palco di Sanremo. Carlo mi ha proposto un progetto interessante, ampio, e sono molto felice. Questo rappresenta due lati della mia carriera: da una parte il talent e dall’altra la seconda serata divertente, accompagnando gli spettatori a dormire dopo aver goduto del Festival".

“Per quel poco che ho visto a Sanremo, mi sembra che di follia ce ne sia già tanta in quella settimana, quindi cercherò di raccoglierla il più possibile e restituirla a voi” ha scherzato Cattelan, rispondendo a una domanda della giornalista del TG1 sul suo stile inconfondibile. Carlo Conti ha aggiunto: “È presto per parlare di Natale, ma è sempre il momento giusto per parlare del Festival, perché Sanremo è vivo tutto l’anno. Ci sarà un vero talent per i giovani in cinque puntate".