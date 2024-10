Uptober per Crypto All-Stars che raggiunge 2 milioni di dollari in prevendita

Crypto All-Stars è un'innovativa meme coin che sta riscontrando un notevole successo, confermato anche dalla raccolta di $2 milioni in prevendita, nonostante il mercato crypto generale non stia brillando come invece succede storicamente ad ottobre.

Alla base del successo della prevendita di Crypto All-Stars c'è la chiara focalizzazione su un nuovo approccio di staking. Il progetto di questa nuova criptovaluta mira infatti a creare una piattaforma che possa comprendere più meme coin. In futuro, gli utenti potranno facilmente mettere in staking i token delle le meme coin più popolari al mondo tramite il MemeVault. Lo stesso è possibile con il token STARS, che attualmente promette rendimenti elevati a tre cifre.

Ma cosa c'è esattamente dietro il successo di Crypto All-Stars?

Crypto All-Stars adotta un approccio innovativo combinando le meme coin a un modello di staking integrato. A differenza delle meme coin convenzionali, che spesso vengono utilizzate a scopo puramente speculativo, il progetto mira a offrire un chiaro vantaggio attraverso lo staking nel MemeVault. Questo caveau consente agli utenti di puntare le proprie meme coin in modo centralizzato; ciò elimina la necessità di gestire più blockchain o wallet.

La particolarità del MemeVault è che offre una soluzione ideale per lo staking di diverse meme coin da differenti blockchain in un unico luogo. Questo semplifica un processo altrimenti spesso complesso. Gli investitori possono puntare token come Dogecoin, Shiba Inu o altre meme coin basate su Ethereum, Solana o la Smart Chain di Binance in un unico sistema e guadagnare ricompense sotto forma del token nativo STARS.

La roadmap è un punto di forza

Una roadmap strategica è fondamentale per le nuove criptovalute, in quanto delinea chiaramente lo sviluppo previsto e gli obiettivi del progetto. Ciò segnala serietà e impegno ai potenziali investitori, creando trasparenza e fiducia. Una chiara tabella di marcia dimostra che il progetto è ben organizzato e ha una visione a lungo termine.

Crypto All-Stars ha sviluppato un piano in più fasi, e anche questo ha attirato gli investitori.

Nella prima fase, il progetto si concentrerà sulla prevendita e sulla disponibilità dei token STARS. I primi investitori possono acquistare questi token e iniziare a mettere in staking immediatamente, mentre il team implementa strategie di marketing internazionali e prepara il lancio dell'ecosistema MemeVault.

Nella seconda fase, il token STARS sarà lanciato ufficialmente. Gli utenti potranno familiarizzare con la nuova piattaforma.

Nella fase finale, la rete di MemeVault sarà attivata per mettere in gioco diverse meme coin. Possedere STARS aumenta le ricompense potenziali, perché token nativo è quindi una sorta di moltiplicatore di ricompense.

Lo staking di STARS tramite il MemeVault

Il MemeVault di Crypto All-Stars consente ai titolari di mettere in staking STARS e altre meme coin e di guadagnare ricompense. Tuttavia, per ottenere tutti i vantaggi e le ricompense massime, è necessario possedere STARS. Questo meccanismo crea un forte legame con il token e ne promuove la tenuta a lungo termine mantenendo l'interesse degli utenti.

Gli acquisti di STARS possono essere effettuati immediatamente durante la prevendita. Dopo il rilascio del token STARS e dell'ecosistema MemeVault, saranno disponibili numerose meme coin note, tra cui Pepe, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin. In futuro, l'offerta di scommesse sarà ampliata per includere altre meme coin.

Crypto All-Stars è il primo token a rendere disponibile un MemeVault, un protocollo che permette ai proprietari di qualsiasi meme coin di metterle in staking.

Inoltre, Crypto All-Stars impiega anche l’ERC-1155, che consente la tokenizzazione di qualsiasi criptovaluta, comprese quelle che non provengono da Ethereum.

Questo offre al progetto un ampio mercato, e la cosa più interessante è che gli utenti che mettono in staking le meme coin ricevono più premi quanto più possiedono token STARS.

Per iscriversi a Crypto All-Stars, è sufficiente visitare il sito ufficiale e collegare la propria carta. Al momento, il prezzo di STARS è di $ 0,0014887, anche se il suo valore aumenterà gradualmente.

È evidente che con una prevendita di grande popolarità, il suo prezzo potrà essere rivalutato in modo considerevole quando sarà quotato sugli exchange.