MITAG: il diario cefalea digitale che rivoluziona il monitoraggio del mal di testa

Sempre più persone convivono con forme croniche o ricorrenti di mal di testa, ma non sempre dispongono di strumenti adeguati per monitorare la loro condizione. Grazie all’innovazione tecnologica, oggi è possibile gestire meglio la cefalea attraverso soluzioni digitali intelligenti. Una di queste è MITAG, un diario cefalea evoluto ideato da un neurologo esperto di intelligenza artificiale.

Un nuovo strumento digitale sta cambiando il modo in cui pazienti e medici affrontano la cefalea. Si chiama MITAG, ed è una piattaforma sviluppata dalla startup Voxelmind srls, fondata a Pisa e guidata dal neurologo Davide Borghetti, che unisce una solida esperienza clinica a competenze avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale. Il sistema consente una gestione più efficace del mal di testa attraverso un diario cefalea evoluto, capace di coniugare tecnologia, privacy e supporto clinico.

L’obiettivo è chiaro: rendere il monitoraggio degli attacchi più semplice per il paziente e, al tempo stesso, fornire al medico informazioni dettagliate per migliorare la diagnosi e la terapia. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, MITAG è in grado di riconoscere pattern ricorrenti, identificare possibili trigger (come stress, variazioni ormonali, alimentazione o sonno) e restituire un’analisi dinamica della situazione clinica. Ogni dato registrato nel diario cefalea viene analizzato per rilevare anche minime correlazioni nel tempo, fornendo un valido aiuto nell’adattare la strategia terapeutica in modo personalizzato.

Un altro elemento distintivo è l’integrazione con la tecnologia NFC, che permette di collegare oggetti fisici (come etichette o dispositivi) all’app, facilitando la registrazione automatica di eventi rilevanti: dall’assunzione dei farmaci all’esposizione a determinati stimoli ambientali. Tutto questo avviene nel pieno rispetto della privacy: i dati sono criptati e conservati secondo standard avanzati di sicurezza.

MITAG non si limita a registrare sintomi: la piattaforma include anche funzioni intelligenti per la stima delle calorie assunte, il monitoraggio dell’esercizio fisico, e altri parametri che possono influenzare la frequenza o l’intensità degli attacchi. Questo approccio integrato consente al paziente di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio stile di vita e sul suo impatto sulla salute neurologica.

“Abbiamo voluto creare uno strumento che fosse utile sia per il paziente, nella sua quotidianità, sia per il medico, nel suo lavoro clinico – spiega Davide Borghetti –. Il diario cefalea non è più solo una lista di sintomi, ma diventa un’interfaccia intelligente che aiuta davvero a capire cosa scatena il dolore e come intervenire in modo mirato”.

MITAG è già disponibile per chi desidera un approccio più consapevole e personalizzato nella gestione della cefalea. È una proposta concreta per migliorare l’aderenza alle cure, identificare con maggiore precisione i trigger e, in ultima analisi, migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con il mal di testa.

















