Maltempo sulla nostra provincia: 100 mm di pioggia nell'entroterra, la perturbazione si sta esaurendo ma domani ancora allerta gialla

Come già accaduto nella notte le piogge più intense nella nostra regione si stanno registrando nella zona al confine tra il Ponente savonese e la provincia di Genova. Sono stati superati i 300 mm di pioggia a Campo Ligure nelle 24 ore, dei quali 272.8 sono precipitati in 6 ore. Nelle zone centrali della regione si registrano anche frane ed allagamenti. Le piogge diffuse e i rovesci si stanno intensificando anche sulla nostra provincia e proseguiranno fino al primo pomeriggio per il passaggio del fronte vero e proprio su tutta la regione. Le precipitazioni saranno di intensità anche forti, localmente persistenti sul Centro-Levante.

Per quest’oggi l’allerta gialla rimarrà attiva fino alle 18 per la nostra provincia mentre sarà rossa nel Levante ligure fino a mezzanotte, arancio fino alle 21 nel savonese e fino alle 18 nella zona di Genova. Arpal ha già diramato l'allerta gialla per temporali, domani dalle 15 a mezzanotte su tutta la Liguria.

Forti precipitazioni si stanno registrando anche nella nostra provincia, in particolare nell’entroterra con il picco massimo a Colle Belenda, nel territorio comunale di Pigna, dove sono scesi in totale (da ieri) 100 mm di pioggia, dei quali oltre 50 solo tra le 11 e mezzogiorno. Anche ad Apricale è stata una mattinata di pioggia con 91 mm mentre a Rocchetta Nervina siamo arrivati ad 80 e ad Airole 70. Forti scrosci anche sull’abitato di Pigna, con 80 mm di cui 42 tra le 11 e mezzogiorno.

A Verdeggia siamo arrivati a 80 mm, dei quali 30 nell’ultima ora mentre, nella vicina Triora sono 44 i mm caduti, senza particolari ‘cumulate’. Queste le altre altezze raggiunte in provincia (da ieri): Pieve di Teco 55, Borgomaro 47, Pornassio 45, Montalto Carpasio 44, Ceriana 42, Bajardo 38, Dolcedo 32, Pontedassio 31, Sanremo 28, Seborga e Dolceacqua 25, Ventimiglia 22, Imperia e Diano Marina 20.

Fiumi e torrenti sotto controllo anche se, nel pomeriggio di ieri ed al termine della perturbazione sono tutti saliti, senza mai raggiungere i livelli di guardia. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,12 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha toccato -0,08 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è arrivato a 1,81 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 0,64 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,30 (allerta a 1,3 e 2) ma è poi calato. Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 0,65 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) mentre a Dolceacqua è arrivato fino a 0,49 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 2,03 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a -0,10 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Ora ci si concentra anche sulla forza del vento, che a Ventimiglia ha raggiunto una punta di 70,56 km/h, ad Imperia 55,80 km/h ed a Sanremo 43,20. Meno intensa la forza del vento nell’entroterra.

Le temperature non sono, per ora, particolarmente fredde: la minima alle 12 è stata ovviamente registrata a Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) con 10 gradi, seguita da: Verdeggia 13,9, Nava 14,3, Bajardo 14,8, Triora 15,4, Ranzo 16,8, Pornassio 17, Seborga 17,4, Borgomare 17,7, Pieve di Teco 18,2, Rocchetta Nervina e Pigna 18,3, Airole 18, 6, Dolcedo e Cipressa 18,7, Imperia 19,4, Sanremo 20,1 e Ventimiglia 20,8.

Al momento, nonostante le piogge, non si registrano danni nella nostra provincia. Per quanto riguarda la previsione, la perturbazione dovrebbe esaurirsi a breve con le prime schiarite che arriveranno nel pomeriggio.

Dopo il passaggio del fronte bisognerà comunque seguire le risposte del territorio, soprattutto dei grandi bacini, capaci di raccogliere tutta l'acqua su ampie porzioni di regione. Da domani pomeriggio-sera nuovo passaggio perturbato da ponente verso levante: sembra abbastanza veloce, ma con caratteristiche da seguire con attenzione, anche alla luce delle precipitazioni che si sono verificate e si verificheranno oggi.