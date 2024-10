Maltempo sulla nostra provincia: crescono fiumi e torrenti ma situazione sotto controllo. Picco massimo a Pigna con 144 mm di pioggia (Foto e Video)

E’ l’innalzamento dei corsi d’acqua a caratterizzare il momento successivo alle forti precipitazioni che, nel corso della mattinata si sono registrate sulla nostra provincia. Fiumi e torrenti, infatti, si sono decisamente alzati di livello e, alcuni di questi sono anche saliti sopra il livello di guardia ‘giallo’. Al momento non si registrano particolari problemi se non qualche ‘trasporto’ a valle di rami e fogliame, ma non c’è stata nessuna esondazione.

Al termine della precipitazione è sempre Colle Belenda, sul territorio comunale di Pigna, a registrare il picco massimo di pioggia con (da ieri) 144 mm, dei quali oltre 50 solo tra le 11 e mezzogiorno. A seguire troviamo Pigna con 124 mm, Apricale e Rocchetta Nervina con 118 mm, Airole 102, Verdeggia 101, Triora 94, Pieve di Teco 68, Montalto Carpasio 67, Borgomaro 60, Nava 55, Ceriana 44, Bajardo e Dolcedo 32, Pontedassio 31, Sanremo 27, Seborga 24, Ventimiglia 22, Imperia 20.

Il Rio La Valle a Pigna

Sono decisamente cresciuti, nelle ultime ore per l’acqua che sta scendendo a valle i Fiumi e i torrenti della nostra provincia. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,62 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha toccato quota 1,32 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto ha superato il livello di guardia ‘giallo’ a quota 5,89 ma è ora sceso a 4,28 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 2,95 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso) scendendo successivamente a 2,29. Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,30 (allerta a 1,3 e 2) ma è poi calato. Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 2,38 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2), scendendo a 1,89; a Dolceacqua è arrivato fino a 2,94 (giallo a 4 e rosso a 5) e poi sceso a 2,02. In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 4,61 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a 1,28 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Il torrente Arroscia a Pieve di Teco:

Il vento è abbastanza forte sulla costa: a Ventimiglia ha raggiunto una punta di 70,56 km/h, ad Imperia 55,80 km/h ed a Sanremo 43,20. Meno intensa la forza del vento nell’entroterra.

Per quest’oggi l’allerta gialla rimarrà attiva fino alle 18 per la nostra provincia mentre sarà rossa nel Levante ligure fino a mezzanotte, arancio fino alle 21 nel savonese e fino alle 18 nella zona di Genova. Arpal ha già diramato l'allerta gialla per temporali, domani dalle 15 a mezzanotte su tutta la Liguria. Al momento, nonostante le piogge, non si registrano danni nella nostra provincia.