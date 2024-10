Giovani e inclusione sociale: Il Comune di Santo Stefano al Mare lancia iniziative a supporto dei più fragili

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha dato il via a un’iniziativa rivolta ai giovani in condizioni di disagio e marginalità, attraverso la selezione di progetti proposti da Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è quello di realizzare interventi a favore di ragazzi fino ai 25 anni, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità o a rischio di esclusione sociale, per promuovere il benessere e l’inclusione nel tessuto comunitario.

Nella seduta del 24 settembre 2024, la Commissione Giudicatrice ha esaminato le domande di partecipazione presentate e ha selezionato due proposte che rispondevano ai criteri indicati dal bando pubblico: quella dell’ETS “Centro di Solidarietà L’Ancora” e quella dell’APS e ETS “L’Amore è…”. Entrambe le organizzazioni, attive nel campo del supporto socio-educativo, hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti, ottenendo un punteggio di pari merito di 95 punti su 100.

Il progetto promosso dal Comune mira a creare un ambiente inclusivo e di supporto per i giovani più vulnerabili, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo attività che spaziano dall’educazione al sostegno psicologico e sociale. Si tratta di un’iniziativa importante per un territorio come quello di Santo Stefano al Mare, che punta a valorizzare il capitale umano e ad arginare il fenomeno della marginalità giovanile, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini.

Entrambi i progetti selezionati, che partiranno nelle prossime settimane, verranno implementati in partenariato con il Comune, grazie alla collaborazione degli enti selezionati e alla partecipazione attiva dei giovani e delle loro famiglie.