Per consentire un intervento da parte di una ditta privata, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Tennis a Bordighera da giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 9.00 a sabato 12 ottobre alle ore 17.00.

Gli aventi diritto potranno entrare ed uscire da Via Tennis, nella parte a Nord (Via Romana) o Sud (Via Manzoni) del cantiere con obbligo di dare precedenza a tutti i veicoli circolanti.

Sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.