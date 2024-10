Bordighera arriva su Riviera Radio con uno spot fino al 13 ottobre

Da oggi Bordighera è su Riviera Radio, la radio inglese della Costa Azzurra e radio ufficiale dei taxi e noleggiatori di macchine sulla Riviera, con uno spot che verrà trasmesso fino al 13 ottobre. Ancora una volta, grazie al progetto “10 Comuni” promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, la città delle palme incontra il pubblico dei residenti e dei turisti di una regione francese che è strategica per vicinanza e numerosità di pubblico.

La campagna radio si inserisce in una serie di azioni mirate, avviate con la presenza nella guida “Visitez l’Italie” e proseguite con la partecipazione alla fiera ID Week End in piazza Massena a Nizza, la campagna pubblicitaria sul tram sempre a Nizza e l’allestimento del desk nel terminal arrivi all’aeroporto Nice Côte d'Azur.

“Opportunità importanti di promozione e valorizzazione di Bordighera e del suo territorio nell’ambito di un percorso ragionato e lungo ormai quasi un anno. Ringrazio la Camera di Commercio Italiana di Nizza per l’attività continua con cui opera per creare un comprensorio che lavori per obiettivi comuni di crescita, al di là delle frontiere”, ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito.