L’assessore regionale Scajola all’assemblea pubblica del comitato Saint Charles: “La nostra amministrazione ha salvato l’ospedale di Bordighera”

L’assessore regionale Marco Scajola parteciperà questo pomeriggio, alle ore 17 presso la sede della Croce Rossa di Bordighera, all’assemblea pubblica del Comitato Saint Charles presieduto da Donato Basili. Insieme a lui saranno presenti dirigenti, dipendenti del presidio ospedaliero e cittadini.

Il servizio sanitario è stato affidato da Regione Liguria a un operatore privato garantendo ai cittadini prestazioni sanitarie d’eccellenza in maniera totalmente gratuita. L’obiettivo odierno è quello di tracciare un bilancio di quanto fatto e al contempo, tramite i fruitori dell’ospedale bordigotto, trovare nuovi spunti per migliorare ancora i servizi.

“Fin dalla mia prima elezione in Consiglio regionale in opposizione ho combattuto con l’allora amministrazione di sinistra guidata da Burlando affinché l’ospedale Saint Charles non venisse chiuso – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Grazie all’operazione che ha affidato la gestione della struttura ai privati siamo riusciti non solo a salvarla dalla chiusura, ma anche ad avere attivi nuovi reparti con un servizio complessivo importante a disposizione gratuitamente dei cittadini. Un lavoro sul quale Regione Liguria ha investito e investirà 15 milioni di euro all’anno.

L’ospedale di Bordighera è un modello di innovazione gestionale poiché è il primo esempio di presidio pubblico gestito da operatore privato accreditato nella rete del sistema sanitario regionale – prosegue Scajola -. Abbiamo circa 100 posti letto a disposizione più una serie di servizi di supporto come la guardia medica h 24, tre sale operatorie, radiologia, tac, mammografo, ecografia e non solo. Insomma, parliamo di un presidio d’eccellenza, una promessa mantenuta pronta a migliorare ancora grazie anche a momenti di confronto con il personale e con i cittadini come quello odierno per il quale ringrazio il Comitato Saint Charles e il suo presidente Donato Basili”.