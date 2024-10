Verso il Giubileo 2025, una processione apre la 'Missione popolare' delle parrocchie di Vallebona e Borghetto San Nicolò (Foto)

La missione popolare, che vede coinvolte le parrocchie dell'unità pastorale di Bordighera, ì Vallebona e Seborga in diversi incontri particolari con l'animazione dei frati Carmelitani, proseguirà oggi, lunedì 7 ottobre, con la celebrazione della santa messa e un momento di preghiera. A Vallebona sarà alle 18 mentre a Borghetto San Nicolò alle 18.45.

"E' stato un buon inizio" - commenta don Salvatore Crisopulli - "N umerosa è stata la partecipazione da parte due comunità 'pellegrini della speranza'. Grazie a tutti per la presenza".

I fedeli durante il cammino hanno recitato il santo rosario e portato il quadro della madonna. Le due processioni si sono incontrate a metà strada presso il parcheggio del cimitero di Vallebona dove è stata celebrata dal frate delle Missioni Carmelitani liguri di Arenzano, frate Domenico , insieme al parroco della parrocchia di Vallebona e Borghetto San Nicolò, don Salvatore Crisopulli, la santa messa di inizio missione in onore della Madonna del Rosario . Al termine della celebrazione si è svolto un momento di convivialità. Per l'occasione erano presenti le autorità locali, la Confraternita di San Carlo e le bande comunali di Borghetto e Vallebona.

Comunità di Vallebona e di Borghetto San Nicolò riunite in attesa del Giubileo del 2025. E' iniziata ieri con una processione la 'Missione popolare ' che è partita contemporaneamente dalla parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona e dalla parrocchia di San Nicolò di Bari a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

Martedì 8 ottobre nell'oratorio dell'Annunziata a Borghetto alle 18.15 vi sarà, invece, la catechesi per i fedeli delle comunità, il consiglio pastorale, economico e collaboratori. Seguiranno un cammino di riflessione e la celebrazione della santa messa in parrocchia. Mercoledì 9 ottobre nell'oratorio della Natività a Vallebona alle 18.15 verrà organizzato un momento di catechesi per i fedeli, l'amministrazione comunale, le varie associazioni del paese e la confraternita di San Carlo, seguiranno poi un cammino di riflessione e la celebrazione della santa messa.

Giovedì 10 ottobre, al mattino, a Borghetto San Nicolò vi sarà la visita agli ammalati mentre alle 18.15 è prevista l'adorazione eucaristica in parrocchia con i ragazzi, le mamme, le catechiste, i fedeli. Verrà poi celebrata la santa messa. Alle 21 nella parrocchia Immacolata Concezione, Terra Santa a Bordighera, invece, andrà in scena una serata di musica, catechesi con i cori parrocchiali.

Venerdì 11 ottobre a Vallebona, al mattino, vi sarà la visita agli ammalati mentre alla sera, alle 18.15, vi sarà l'adorazione eucaristica in parrocchia con i ragazzi, i giovani, le catechiste, le mamme e i fedeli. A seguire verrà celebrata la santa messa. Sabato 12 ottobre sono previsti la celebrazione della santa messa e un momento di preghiera. A Vallebona inizierà alle 17.30 con il santo rosario mentre a Borghetto San Nicolò sarà a partire dalle 18.15.

Domenica 13 ottobre è in programma una celebrazione unitaria a conclusione della missione. Alle 10 a Borghetto San Nicolò, nel cortile delle suore, verrà recitato il santo rosario e sarà celebrata la santa messa solenne. Al termine della celebrazione vi sarà un momento di convivialità.