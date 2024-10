Al via Bordighera Dog Show, cani in passerella ai giardini Lowe (Foto e video)

Piccoli, grandi, pelosi e coccolosi amici a quattro zampe. Si alza il sipario sul Bordighera Dog Show. Ha preso il via, in mattinata, la nuova edizione di Cani in Passerella ai giardini Lowe che ha come scopo sensibilizzare la popolazione all’adozione di tanti cani chiusi nelle gabbie dei canili e di ricordare quanto siano orribili i casi di abbandono. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Vittorio Ingenito e l'assessore Walter Sorriento.

La giornata, però, sarà ricca anche di attrazioni ed eventi collaterali. I presenti, in mattinata, hanno potuto ammirare la dimostrazione di Retrieving a cura di Roberto Albanese, addestratore Enci noto nel mondo dei retrieveristi; praticare l’Agility Dog mettendosi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli e osservare una ‘sfilata nella sfilata’ alla presenza dell’Ente Nazionale Protezione Animali e del suo presidente Stefano Modena. Presenti anche diversi stand per 'coccolare' i cani e i loro proprietari.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio con un altro momento di grande interesse e grande valore sociale: verrà, infatti, riservato un momento importante per una dimostrazione del lavoro dei cani ricerca del gruppo cinofilo dei vigili del fuoco di Imperia. Quei cani che, con il loro impegno e la loro passione, aiutano i loro addestratori a ritrovare le persone disperse, in varie situazioni di pericolo e calamità che possono a volte colpire noi esseri umani: una ricerca di persone fra le macerie, il salvataggio di un escursionista caduto in un dirupo, persone disperse dopo un alluvione. Sono tutte potenziali vittime e tutte potenziali salvati grazie al lavoro di quelle che potremmo definire ‘squadre a sei zampe’. A seguire vi sarà la premiazione con tanti premi e divertimento, che vedrà sul podio non solo i cani più belli ma anche quelli più simpatici.

L'evento è organizzato dall’associazione Onlus ‘La Decima Musa’ in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila di Loredana Salier ed è patrocinato e sostenuto dal comune di Bordighera.