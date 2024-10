Il Partito Popolare del Nord si candida alle Regionali. Il segretario federale Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia, sarà capolista in due collegi.

Il 6 ottobre alle 11 il Partito Popolare del Nord sarà presso il porto vecchio di Sanremo per incontrare i cittadini e, inoltre, Castelli ne approfitterà per parlare di temi che riguardano non solo Sanremo e il Ponente ma anche temi di interesse strategico per tutta la Liguria, come autonomia, infrastrutture e sanità in primis.