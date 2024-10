Guerra dei rubinetti a San Lorenzo al Mare, Scajola chiede al prefetto l'intervento della forza pubblica

Un nuovo provvedimento del Commissario ad acta dell’Ato idrico Imperiese Claudio Scajola con cui si ordina l’immissione in possesso di Rivieracqua spa degli impianti delle rete idrica del Consorzio irriguo e potabile Cipressa e Costarainera. Il nuovo provvedimento si è reso necessario dopo che - nonostante la diffida di mercoledì 2 ottobre - il Consorzio oggi ha negato l’accesso agli impianti che gestisce.

“Nell’ordinanza abbiamo anche inserito la richiesta al Prefetto dell’ausilio delle Forze dell’ordine, per garantire l’esecuzione del provvedimento. Oggi è stato negato l’accesso agli impianti da chi, come recita la legge, non ha più titolo a detenerli e a gestirli – dice Claudio Scajola, che aggiunge - occorre sbloccare questa situazione per permettere a Rivieracqua spa, legittimo affidatario del servizio idrico integrato, di entrare in possesso degli impianti".