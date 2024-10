Verso il Giubileo 2025, diversi appuntamenti comunitari a Bordighera per la 'Missione popolare' (Foto)

In attesa del Giubileo del 2025 momenti di preghiera verranno proposti nelle parrocchie dell'unità pastorale di Bordighera, Vallebona e Seborga. Dal 6 al 13 ottobre si terrà, infatti, la 'Missione parrocchiale', che sarà animata dai padri carmelitani. In particolare, la parrocchia dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, a Bordighera organizzerà diversi appuntamenti comunitari ai quali sono invitati le varie associazioni parrocchiali, le confraternite e i fedeli.

Giovedì 10 ottobre verrà proposta una serata di musica e catechesi con diversi cori parrocchiali. Venerdì 11 ottobre alle 20.30 è previsto, invece, un momento penitenziale comunitario in cui si svolgeranno le confessioni.

Sabato 12 ottobre, alle 10, vi sarà un incontro con le religiose, dalle pie discepole del divin maestro in via dei Colli 35 a Bordighera. Infine, domenica 13 ottobre alle 15 un momento di preghiera, la processione e la celebrazione della santa messa alla rotonda di Sant'Ampelio chiuderanno la 'missione popolare'. In caso di maltempo tutto si svolgerà a Terrasanta.