Ospedaletti: sul territorio attive 42 telecamere, Cimiotti "Pronti ad aumentare il numero di dispositivi"

Durante il Consiglio comunale di giovedì sera, l'amministrazione di Ospedaletti ha fatto il punto sullo stato del sistema di videosorveglianza cittadino, che conta attualmente 42 telecamere attive dislocate in punti strategici. Il progetto, finalizzato a incrementare la sicurezza e il controllo del territorio, prevede ulteriori sviluppi per garantire una copertura sempre più completa e capillare.

Le telecamere sono state posizionate in luoghi strategici di Ospedaletti, con particolare attenzione alle entrate e alle uscite del comune, in modo da monitorare i flussi in entrata e uscita e garantire un controllo più efficiente dei movimenti. In cinque diverse aree del territorio sono stati già installati 14 nuovi dispositivi, che saranno presto messi a regime per ottimizzare il servizio. Il sistema attuale permette alle forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri, di visionare in tempo reale le targhe dei veicoli in transito, consentendo interventi tempestivi in caso di necessità. Oltre alla sorveglianza dei varchi d’accesso, sono stati coperti anche alcuni punti interni al paese, ritenuti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

L’intenzione del Comune è quella di potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza per garantire una copertura più ampia e capillare, includendo anche aree specifiche come le zone di conferimento dei rifiuti, le spiagge e le zone commerciali. L’obiettivo è prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, come furti o abbandono illecito di rifiuti, migliorando così la qualità della vita e il decoro urbano.