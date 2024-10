Sanremo, elezioni regionali in arrivo: i cittadini matuziani si dividono tra l'andare al voto e disinteresse verso la politica (Video)

"Non lo so, forse no, o forse sì, anzi: sì, il 27 e 28 ottobre andrò a votare". Con l’arrivo di ottobre, la Liguria si prepara a eleggere il nuovo governatore e, a Sanremo, i cittadini si stanno già confrontando sulle prossime elezioni regionali. Dopo aver scelto il sindaco nelle elezioni comunali, i matuziani torneranno presto alle urne per esprimere la loro preferenza sul futuro presidente della Regione Liguria. Come detto, la due giorni da segnare in rosso sul calendario è quella del 27 e 28 ottobre, e anche se la maggior parte dei matuziani sono sicuri di recarsi al voto, la restante parte resta indecisa sull'argomento.

Partiamo dai fatti. Il “vox populi” realizzato in via Matteotti ha messo in evidenza una pluralità di opinioni: la maggior parte delle persone fermate ha dichiarato che parteciperà al voto, dimostrando una certa attenzione verso il rinnovo della carica regionale. Tuttavia, non manca chi è ancora indeciso se recarsi o meno alle urne. Tra coloro che esprimono incertezza, c’è chi si dichiara deluso dall’attuale scenario politico e chi, per motivi personali o di forza maggiore, non è certo di poter partecipare alla tornata elettorale.

Un dato interessante che emerge dalle interviste è la scarsa conoscenza, da parte di alcuni intervistati, dei candidati in corsa per la presidenza della Regione (che ricordiamo essere Bucci per il centrodestra e Orlando per il centrosinistra, ndr) e delle date precise delle elezioni (vedasi sopra). Una mancanza di informazioni che riflette, secondo molti, un crescente disinteresse e una lontananza della popolazione dalla politica.

Nonostante queste incertezze e un evidente calo di fiducia verso il mondo politico, c’è ancora chi vede il voto come un diritto imprescindibile. “Andrò sicuramente a votare. È importante scegliere chi ci governerà, anche se non sempre le promesse vengono mantenute,” ha commentato un cittadino che passeggiava per l’arteria principale di Sanremo. Parole che fanno seguite a quelle di un'altra cittadina, che ricorda come il voto sia un diritto e per questo bisognerebbe presentarsi alle urne, evitando quindi di lasciare molte schede vuote. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e, con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, resta da vedere se i sanremesi e i liguri decideranno di partecipare in massa o se prevarrà la disillusione e l’astensionismo.