L'Assessore regionale Marco Scajola ha incontrato i rappresentanti provinciali di Confartigianato

L'assessore regionale Marco Scajola ha incontrato, presso la sede di Sanremo, i rappresentanti di Confartigianato Imperia coordinati dalla presidente provinciale Donatella Vivaldi e dalla direttrice Barbara Biale. Tanti i temi trattati durante la riunione a partire dell'edilizia per arrivare alla formazione professionale e alla situazione delle concessioni demaniali marittime, in merito alle quali Scajola ha sottolineato l'importanza di linee guida nazionali che aiutino i Comuni nella gestione.

"È stata l'occasione per fare un punto con Confartigianato e con i suoi rappresentanti dei vari settori - ha sottolineato l'assessore Scajola -. Un bilancio di quanto fatto fino a oggi per il territorio imperiese, nei mie anni di assessorato, e un prospetto di cosa vorremmo portare avanti nei prossimi anni partendo proprio dall'ascolto delle categorie. Semplificazione delle pratiche urbanistiche e soprattutto risorse straordinarie hanno caratterizzato questi anni. Abbiamo aperto decine di cantieri senza nuovo consumo di suolo, migliorando il territorio da un lato e sostenendo il lavoro delle imprese dall'altro. Abbiamo implementato sensibilmente le possibilità offerte dalla formazione professionale con investimenti e soprattutto con la ferma volontà che non sia mai fine a sé stessa, ma sempre proiettata all'ingresso nel mondo del lavoro per i nostri giovani. Ringrazio Confartigianato per questo interessante confronto e per la costante collaborazione".

"Abbiamo incontrato l'assessore Marco Scajola per confrontarci su alcuni temi molto importanti per gli artigiani e per l'economia del ponente ligure - ha detto il Presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi - In sala erano infatti presenti i nostri rappresentanti delle varie categorie artigiane ed imprese di vari settori. Tra i numerosi argomenti che hanno caratterizzato la riunione, quelli delle infrastrutture, per superare l'isolamento di questa parte di territorio e le difficoltà dei collegamenti, e delle concessioni balneari che sono molto sentite dalle imprese del comparto".