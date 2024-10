Il candidato del centrodestra alla Regione Marco Bucci a Sanremo: visita istituzionale in Comune (Foto e Video)

Primi incontri per il Sindaco di Genova, Marco Bucci, questa mattina a Sanremo in previsione della presentazione di questo pomeriggio (ore 18.30) al cinema Centrale.

Bucci ha infatti fatto visita al nuovo centro diurno per diversamente abili di via Volta, che sarà gestito dalla fondazione ‘Sempre con noi’ e dove era presente anche il Ministro della Disabilità Locatelli. Bucci, accolto dal Sindaco e parte dell’Amministrazione, oltre che dai responsabili della struttura, si è poi recato in comune dove era atteso in sala Giunta. A fare gli onori di casa il primo cittadino che ha presentato Assessori, Consiglieri e Dirigenti.

E’ stato semplicemente un incontro conoscitivo, proseguito poi nell’ufficio del Sindaco. Curioso il ‘siparietto’ che ha visto protagonista il candidato del centrodestra con il vice sindaco di Sanremo: “Ah e lei il famoso Fellegara?”.

“Questa mattina in Comune ho incontrato con piacere Marco Bucci – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager – L’occasione è stata quella di confrontarci su alcuni temi importanti per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo infatti parlato di sanità, con riferimento ai plessi della Asl 1, e di infrastrutture. In particolare ho posto l’accento sulle vie di collegamento, sia autostradali sia ferroviarie, e sull’Aurelia Bis in merito alla realizzazione dei nuovi tratti verso ponente e dello svincolo di San Martino”.