Il candidato bucci a ponente, assessore scajola: "Giornata di ascolto e concretezza"

"Ascolto e concretezza hanno contraddistinto la giornata tra Sanremo e Taggia del candidato presidente del centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci. Con le associazioni di categoria, gli amministratori e le varie realtà d'eccellenza locali abbiamo condiviso proposte e progetti per continuare a far crescere la Liguria e, soprattutto, il nostro Ponente valorizzandone bellezze e peculiarità". Si esprime così l'assessore regionale Marco Scajola nel commentare la visita del candidato presidente Marco Bucci in provincia di Imperia. "Tra la gente e per la gente con l'obiettivo di garantire ai nostri figli una Liguria ancora migliore rispetto a quella attuale - prosegue Scajola -. Sono certo che i liguri sapranno apprezzare quanto fatto in questi anni, i nostri programmi per il futuro e le evidenti capacità del candidato Bucci".