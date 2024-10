Vallebona: ‘Dalla salute della Terra alla salute dell'uomo’, 4 incontri a cura dell'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria

L'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria hanno organizzano i primi di 2 di 4 incontri intitolati ‘Dalla salute della Terra alla salute dell'uomo’.

Paolo Piantadosi porterà i partecipanti in un viaggio di 4 incontri, 1 per ogni stagione, alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale. Paolo è designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica nonché Responsabile dei giardini del ristorante stellato Mirazur di Mentone.

Autunno: sabato 19 ottobre 2024

Inverno: sabato 14 dicembre 2024

L'incontro si svolgerà dalle 10 alle 12 presso la Sala Polivalente di Vallebona. Gradita la prenotazione WhatsApp: 3472496690 Aurélie