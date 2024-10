Le streghe tornano a Triora per la tradizionale festa di Halloween (Foto)

Triora si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante di una festa magica e misteriosa in occasione di Halloween. Quest'anno l'evento promette due giorni intensi, il 31 ottobre e il 1° novembre, ricchi di appuntamenti che spaziano tra cultura, arte, folklore e spiritualità, creando un'atmosfera unica per grandi e piccoli. La festa prende il via alle 10:30 con l'apertura del mercatino, dove sarà possibile immergersi in un'esperienza di shopping a tema Halloween, per proseguire poi con una serie di eventi, incontri e mostre dedicati alla stregoneria e all'occulto.

"Ci sarà spazio dedicato alla cultura in questa edizione - afferma l'assessore Giacomo Oliva durante la presentazione - verrà allestito un vero e proprio salotto letterario nel quale sarà dato spazio a alcuni scrittori emergenti di presentare le proprie opere".

Non mancheranno ovviamente eventi dedicati ai bambini, a cominciare dai laboratori creativi organizzati dal laboratorio Talea di Sanremo sul personaggio di Rutterwig, un misterioso mago.

Grande attenzione quest'anno, aggiunge l'assessore Oliva, alla parte grafica, grazie alla collaborazione con l'artista Davide Scianca, che ha curato la realizzazione della locandina, in un progetto che potrebbe ampliarsi, con la realizzazione di un vero e proprio merchandise a disposizione dei visitatori.

Come sempre il paese delle streghe attira curiosi da ogni dove, e anche ricercatori affermati, come il docente dell'Università di Bologna Giacomo Mariani: "L'atmosfera è quella adatta per parlare di stregoneria e della storia di questo fenomeno, che ha caratterizzato tutta Europa. Con quest'evento abbiamo possibilità di parlare della stregoneria in un luogo dove è stata molto importante con il centro degli studi sull'inquisizione dell'Università di Bologna, occasioni che capitano raramente".

Alla presentazione dell'Halloween di Triora era presente anche la consigliera regionale Chiara Cerri.

(Foto di Christian Flammia)