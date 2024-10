Mobilitazione di soccorsi, in mattinata, per prestare aiuto a una persona che si era sentita male in casa. E' successo in passeggiata Trento Trieste a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce Verde Intemelia, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'intervento degli uomini del 115 è stato fondamentale per aprire l'abitazione e riuscire così a soccorrere la persona in difficoltà, che è stata trattata sul posto.