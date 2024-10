Ospedaletti, i condomini di Capo Nero : "Mancata manutenzione e tasse Imu elevate, il Comune faccia qualcosa"

Un gruppo di condomini di Marina di Capo Nero ha sollevato preoccupazioni e dubbi in merito alla gestione della concessione demaniale dello stabilimento, attualmente affidato alla società Roccesulmare srl. Al centro delle contestazioni ci sono, oltre alla proroga concessa fino al 31 dicembre 2024, la mancanza di interventi di manutenzione che, secondo i condomini, avrebbe causato danni strutturali all’edificio condominiale.

La preoccupazione nasce anche dal fatto che il Comune di Sanremo ha provveduto a revocare la concessione di Capo Pino, anch’essa gestita dalla stessa società, a causa di "inadempienze nei pagamenti e mancata manutenzione della scogliera e del porto di Capo Pino". Uno scenario, almeno per quanto riguarda quello economico, molto diverso rispetto a quello di Ospedaletti, dove la società ha pagato una prima tranche e ha chiesto una rateizzazione della seconda, ma simile in termini di contenuti: “La situazione a Capo Nero è la stessa, se non peggiore – dichiarano i condomini. – La mancata manutenzione della scogliera per oltre 15 anni ha causato danni strutturali gravissimi, minando le fondamenta del nostro condominio. Abbiamo fornito al gestore numerose perizie tecniche e consulenze specializzate nel tentativo di stimolare un intervento, ma senza risultati concreti.”

I proprietari degli immobili si chiedono se sia giusto continuare a pagare tasse IMU elevate per le loro seconde case, nonostante il valore degli immobili si sia notevolmente ridotto a causa dei danni subiti. “Abbiamo perso milioni di euro in valore immobiliare e siamo costretti a convivere con una situazione di rischio per la mancanza di interventi che avrebbero dovuto essere garantiti dal gestore.”

La richiesta principale dei condomini è rivolta al Comune di Ospedaletti: vogliono che l’amministrazione si faccia carico della messa in sicurezza della scogliera, visto che, a loro avviso, non sono stati effettuati controlli adeguati sulla gestione e manutenzione del bene demaniale. Inoltre, si oppongono fermamente a ulteriori rinnovi della concessione all'attuale società, "considerata la gestione disastrosa che ha portato solo danni e nessun beneficio", tuonano.

Il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla questione, ma ha invitato i condomini a prendere un incontro in Comune, in particolare all'ufficio demanio, per discutere apertamente delle problematiche e per chiarire qualsiasi dubbio o disinformazione in merito alla concessione e agli obblighi di gestione.