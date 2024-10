Bordighera, tassa di soggiorno e manifestazioni estive al centro del Tavolo del Turismo

Tassa di soggiorno e manifestazioni estive al centro del Tavolo del Turismo di Bordighera, riunitosi questa mattina a Palazzo Garnier alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell'assessore Melina Rodà, dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi e della dirigente del Settore Finanziario.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno è stata confermata la previsione, per l’anno 2025, di un gettito pari a 260.000 euro e, quindi, analogo a quello dell’anno in corso. E’ stata approvata anche la destinazione di tali risorse, che saranno ripartite in 55mila euro per la promozione e l'accoglienza; 33mila euro in promozione turistica; in 40mila euro per marketing turistico; 8mila euro per l'arredo urbano e la segnaletica turistica; 20mila euro per i sentieri e 104mila euro per i grandi eventi. Anche in questo caso si è scelto di confermare quanto fatto nel 2024.

Sempre in tema di tassa di soggiorno, è stata valutata la proposta di aumentare da 6 a 15 i giorni della sua applicazione. L’incontro è stato anche occasione per un primo bilancio sugli eventi della stagione estiva appena trascorsa e, alla luce di questo, è stato deciso sia di prolungare il calendario delle manifestazioni fino al mese di settembre sia di raddoppiare, in considerazione del successo registrato, il numero delle serate con dj presso la Rotonda.