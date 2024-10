Elezioni Regionali 2024: il candidato del centrodestra Marco Bucci a Sanremo per incontrare la cittadinanza

Dopo la visita di Andrea Orlando di due settimane fa, questa volta sarà il candidato del centro destra Marco Bucci a fare tappa a Sanremo per le elezioni regionali, per cui è ormai iniziato il conto alla rovescia. Il sindaco di Genova sarà infatti presente al Teatro Centrale giovedì 3 ottobre alle 18.30, insieme ai candidati della coalizione per presentare ai presenti il programma del centrodestra per amministrare la Regione in caso di vittoria alle urne.

Sono in tutto otto le liste che appoggiano il candidato Bucci: Udc, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Alternativa Popolare, Noi Moderati, Orgoglio Liguria e Vince Liguria. Il tour elettorale del sindaco di Genova lo vedrà nella giornata di oggi fare tappa a Recco, Rapallo e Santa Margherita Ligure, mentre nei prossimi giorni farà tappa come detto a Sanremo e nell'imperiese e successivamente a Savona.

Siamo ormai entrati nella fase più importante della campagna, in cui i due candidati cercheranno di far pendere la bilancia dalla propria parte grazie anche a questi incontri aperti alla popolazione fatti insieme ai candidati; e in una situazione di equilibrio come quella in cui ci si trova in questo momento, basta poco per fare la differenza in vista dell'election day di domenica 27 ottobre, che proseguirà fino a lunedì 28.