Elezioni Regionali: scatta il primo tour elettorale di Andrea Orlando, il via venerdì prossimo da Sanremo

Si stanno chiudendo le liste dei partiti che si candidano al governo della Liguria per i prossimi cinque anni, in occasione delle elezioni regionali di fine ottobre.

E, ovviamente, oltre ai manifesti già affissi da tempo in tutta la regione, iniziano i tour dei candidati. Il primo a scendere in campo è Andrea Orlando, candidato alla presidenza per il centrosinistra che, nel prossimo weekend sarà in giro per la Liguria in modo da presentarsi all’elettorato.

Orlando ha scelto Sanremo per dare il via al primo tour elettorale e, venerdì prossimo sarà nella città dei fiori. Per le 17 sarà, insieme a tutto il suo entrourage, all’hotel Nazionale di via Matteotti. Gli incontri di Orlando proseguiranno: sabato alle 10.30 nella sala rossa del Comune di Savona. Domenica alle 10.30 e alle 17 a Spezia e Lavagna e, infine, martedì prossimo a Genova.