Elezioni regionali: online il sito di Paolo Strescino, candidato al Consiglio per Fdi

E’ online oggi il sito www.paolostrescinoinregione.it.

“Consideriamo il programma parte sostanziale della campagna elettorale, dice Paolo Strescino, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia", per questo abbiamo deciso di renderlo visibile e fruibile a quanti più nostri concittadini possibile. Il programma elettorale è focalizzato su temi di primaria importanza per la nostra Terra, dalle infrastrutture alla sanità, all’ambiente, al territorio e allo sviluppo economico. Senza dimenticarci di giovani, cultura, disabilità e inclusione sociale".