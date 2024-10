Sanremo, partono i lavori nell’area verde di San Martino: ecco le novità

Dopo corso Orazio Raimondo e i giardini Trento Trieste, sono pronti a partire anche i lavori nell’area verde di San Martino, in fondo a via Scoglio, rientranti nella seconda parte dell’intervento del PR LIGURIA FERS 2021-2027 “SaNremo VERDE”, per un importo di circa 684 mila euro.

Gli interventi prevedono un aumento del verde, integrando quello esistente con una nuova fascia di arbusti, erbacee e perenni lungo i percorsi principali, tramite l’inserimento di 38 nuovi alberi, 1070 mq di arbusti, 500 mq di area verde fruibile dedicata ai cani.

Quest’ultima operazione, in particolare, delimita l’area verde che oggi è effettivamente utilizzata come area cani, destinando alla comunità la fruizione della porzione pavimentata affacciata sul mare dove vengono introdotti una nuova area verde rialzata, dedicata al relax, nonché uno spazio destinato al gioco degli scacchi. E’ previsto inoltre il rifacimento complessivo dell’area giochi per bambini.

I lavori prevedono anche il miglioramento e la ricollocazione degli arredi esistenti in luoghi ombreggiati e su pavimentazioni adeguate, la riduzione dell’area pavimentata a favore di nuove aree verdi, nonché la depavimentazione delle aree impermeabili che faciliterà anche la gestione sostenibile delle acque piovane

“Un intervento importante, che si collega a quello in corso Orazio Raimondo e ai giardini Trento Trieste, avviato con la precedente amministrazione. L’area verde in fondo a via Scoglio, nel quartiere di san Martino, ha commentato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, da molto tempo versava in uno stato di degrado e questi lavori di riqualificazione permetteranno a residenti e turisti di poter vivere un’area dal grande potenziale, in prossimità della pista ciclabile”.