Regione, Piana: "Approvati in Consiglio la Legge di stabilità per l’anno finanziario 2025 ed il bilancio di previsione 2025-2027"

Sono stati approvati questa mattina in Consiglio regionale la Legge di stabilità per l’anno finanziario 2025 ed il bilancio di previsione 2025-2027.

"Un passaggio fondamentale per garantire la continuità, in attesa dell’ insediamento della nuova Giunta - commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana - e desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura e alla discussione del bilancio, in particolare gli uffici tecnici, per il loro impegno e la loro professionalità. Infine, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i consiglieri che, con il loro voto favorevole, hanno contribuito all'approvazione del bilancio tecnico. La vostra partecipazione attiva e il vostro senso di responsabilità sono stati fondamentali per raggiungere questo risultato, che permette alla nostra amministrazione di garantire continuità e stabilità nella gestione delle risorse pubbliche.”