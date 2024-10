Il movimento Indipendenza di Alemanno inaugura il circolo di Sanremo e presenta i candidati alle regionali

Sabato 5 ottobre 2024 alle ore 17 il Movimento Indipendenza inaugurerà la sede del Circolo sanremese in Via Roaglio, 17 alla presenza dell'on. Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del partito. Per l'occasione vi sarà la presentazione dei candidati nel Collegio di Imperia e provincia al Consiglio regionale nella lista Indipendenza guidata dall'avvocato spezzino Alessandro Rosson.

I candidati alle elezioni regionali sono Erica Martini (già candidato sindaco di Sanremo alle ultime comunali), Francesco Mauro, Fulvia Boidi e Ugo Campagna. All'evento interverranno altresì il presidente del Movimento Indipendenza Massimo Arlechino, il vice Segretario Nazionale Nicola Colosimo e il Coordinatore regionale Alessio Saso. La presentazione è prevista alle 12 mentre alle 16 vi sarà un incontro con i giovani.

"Rappresentiamo un’alternativa agli schieramenti di centrodestra e centrosinistra - dicono da Indipendenza - per non tradire più le promesse agli elettori che vogliono il cambiamento, perché siamo un partito che rappresenta la vera destra sovranista, sociale, identitaria e cattolica".