Triora: grande successo domenica scorsa per la 'Sagra del Fungo', oltre 3.000 persone e prodotti finiti alle 15 (Foto)

Grande successo, domenica scorsa, per la 'Sagra del Fungo' a Triora. Circa 3.000 visitatori per un appuntamento che continua a crescere di anno in anno nel piccolo centro della Valle Argentina. La massiccia presenza di persone ha visto terminare il prodotto 'principe' della giornata, il fungo, alle 15. Una festa che verrà sicuramente riproposta il prossimo anno.

Grazie al clima favorevole e alla biodiversità delle aree boschive, i funghi liguri si distinguono per qualità e varietà, rappresentando una delle risorse più preziose del nostro patrimonio enogastronomico. Il popolo dei 'fungaioli' è importante per mantenere vivo il nostro splendido entroterra nella stagione autunnale, quando i boschi della Liguria si trasformano in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di funghi, attirando cercatori e buongustai da tutta Italia.