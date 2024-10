Sanremo: persona spinta contro una vetrata di un'attività in Corso Matuzia. Trasportata in pronto soccorso (Foto)

Scena da far west in Corso Matuzia, dove una persona, nel corso di una lite, avrebbe spinto il suo oppositore contro la vetrata di un'attività lungo la via, intorno alle 5 del pomeriggio. Il vetro non ha retto all'impatto andando a frantumarsi in vari pezzi, finiti anche sul marciapiede antistante.

Stando a quanto riportato da alcune testimonianze, la lite sarebbe scoppiata in seguito a una discussione relativa a un servizio di autonoleggio, ma le dinamiche risultano ancora poco chiare, e spetterà alle forze dell'ordine intervenute sul posto verificare le testimonianze raccolte e ricostruire i fatti.

Sul posto è poi intervenuta l'ambulanza, col mezzo di soccorso di Matuzia emergenza Sanremo, che ha trasportato la persona ferita, un uomo di 34 anni, in pronto soccorso. Le sue condizioni parrebbero fortunatamente non essere gravi.

Oltre al 118, sul posto sono accorsi anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilevamenti del caso ascoltando le varie testimonianze dei presenti.