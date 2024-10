Sanremo: revocata la non potabilità per l'acquedotto Fiorenza nella zona di Verezzo

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha revocato l'ordinanza per cui veniva sancita la non potabilità dell'acquedotto Fiorenza. La decisione è arrivata in seguito ai più recenti rilevamenti eseguiti da Arpal in data 25 settembre, che hanno avuto esiti conformi in tutte le analisi eseguite.

Nel precedente documento, emesso in data 29 agosto, le analisi dell’Asl 1 a confermare la non potabilità dell’acqua sancendo che poteva essere bevuta solamente in seguito a bollitura. L'ordinanza è rimasta quindi in vigore per un mese, fino al nuovo responso che ha riportato le cose alla normalità.