Sanremo, “bonus affitti”: incontro tra il Vicesindaco Fulvio Fellegara ed i sindacati (foto)

Si è svolto presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Sanremo un incontro fra il Vicesindaco Fulvio Fellegara e i rappresentanti delle sigle sindacali Spi-Cgil, FNP-Cisl, Uil Pensionati.

Al centro dell’incontro la richiesta dei sindacati di essere aggiornati sulle politiche dell’amministrazione relativamente al cosiddetto “bonus affitti” ed alle agevolazioni. Il Vicesindaco ha risposto indicando in 390.000 Euro l’importo che sarà disponibile per contribuire al pagamento dell’affitto di casa per i soggetti in difficoltà, rappresentando come l’amministrazione stia ultimando i lavori per redigere il bando. L’importo stanziato è disponibile grazie all’importante lavoro dei dirigenti del Comune, nonostante il mancato contributo di Regione Liguria che l’anno precedente aveva stanziato circa 430.000 Euro per la città di Sanremo e che, purtroppo, quest’anno non ha potuto confermare l’impegno. Il prossimo bando per il bonus affitti prevederà, in particolare, l’innalzamento dell’importo annuale del canone di locazione per il quale potrà essere concesso il contributo, ampliando così il numero di persone che potranno usufruire dell’agevolazione.

Relativamente alle agevolazioni per la tariffa Tari è stato ribadito quanto già illustrato in sede pubblica dall’amministrazione con la conferma che a partire dal primo di ottobre saranno disponibili il bando e le istruzioni per richiedere l’esenzione o l’agevolazione sulla tariffa.

I rappresentanti dei sindacati e il Vicesindaco si sono lasciati con l’impegno a mantenere una reciproca e costante collaborazione.