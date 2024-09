Presidente facente funzioni Alessandro Piana: "Grazie al Ministero delle infrastrutture fondi per 200 mila euro destinati al restauro di luoghi di culto nell’imperiese"

Grazie al decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 200 mila euro di fondi in provincia di Imperia , per interventi di restauro e valorizzazione di luoghi di culto.

“Un ringraziamento al Ministero delle Infrastrutture - commenta il Presidente facente funzioni Alessandro Piana - per l’attenzione che ha nei confronti del nostro territorio. Gli interventi riguardano la Chiesa cimiteriale di San Gregorio a Pietrabruna e la Cattedrale di NS a Ventimiglia e vanno a sommarsi a quelli finanziati lo scorso anno in varie realtà della nostra provincia. Questi fondi rappresentano un importante strumento per preservare il ricco patrimonio storico, artistico e religioso che costituisce parte integrante della nostra identità culturale. I luoghi di culto non sono soltanto spazi di fede, ma anche simboli della nostra storia collettiva, capaci di unire generazioni attraverso l'arte, la cultura e la spiritualità".