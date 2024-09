Sanremo si prepara ad accogliere la seconda edizione di MareCultura: un viaggio tra artigianato, gastronomia e tradizioni liguri il 5 e 6 ottobre

Torna per la seconda edizione MareCultura, l'evento che celebra le eccellenze dell’artigianato e della gastronomia locale, con un focus speciale sul patrimonio culturale legato al mar Ligure. Sabato e domenica prossimi, Pian di Nave sarà il cuore pulsante di un weekend all’insegna di sapori, tradizioni e innovazione, in una cornice unica come quella della Riviera dei Fiori.

Organizzato dalla CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Sanremo, MareCultura 2024 promette un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti, inclusi i visitatori francesi, che ogni weekend scelgono Sanremo come meta. Gli stand e le attività proposte offriranno un'esperienza coinvolgente per tutte le età, con l'obiettivo di creare una connessione profonda tra la tradizione locale e il pubblico.

Ecco alcune delle imperdibili attrazioni di MareCultura 2024:

· Cultura e Tradizioni: Mostre ed esposizioni interattive offriranno uno sguardo autentico sul patrimonio culturale del nostro territorio, raccontando il profondo legame tra il mare e la storia della Liguria.

· Artigianato di Eccellenza: Scopri il meglio della creatività locale, con stand che mettono in luce l'eccellenza degli artigiani della zona. Un'occasione per conoscere da vicino tecniche e materiali tipici, acquistando prodotti unici e fatti a mano.

· Food & Beverage: Un viaggio sensoriale tra le prelibatezze del territorio. Degustazioni di prodotti tipici come vini, oli e formaggi, per veri appassionati della gastronomia ligure. Non mancheranno le celebri specialità marinare.

· Show Cooking dal Vivo: Chef locali si esibiranno in spettacolari sessioni di cucina dal vivo, svelando i segreti della tradizione culinaria mediterranea e reinterpretandola con un tocco di innovazione. Sarà possibile osservare da vicino la preparazione di piatti irresistibili e lasciarsi ispirare dalle loro creazioni.

· Meteorologia e Tecnologia: Per chi desidera ampliare le proprie conoscenze, lo stand "The Meteo Meniak" offrirà un'esperienza educativa e interattiva sul mondo delle previsioni meteo, mentre l’area digitale mostrerà come la tecnologia stia trasformando il nostro modo di vivere e lavorare.

MareCultura sarà un’occasione unica per vivere un weekend ricco di esperienze, coniugando arte, sapori e cultura in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria. L’evento è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito.