Ospedaletti, giovedì si riunisce il Consiglio comunale: i punti all'ordine del giorno

Giovedì 3 ottobre, alle ore 19:30, si riunirà il Consiglio comunale di Ospedaletti in seduta straordinaria e pubblica presso la Sala Consiliare di Via XX Settembre 34. L'assise comunale sarà chiamata a discutere e deliberare su una serie di importanti punti all'ordine del giorno, che spaziano dalla gestione del bilancio comunale alle modifiche al regolamento edilizio.

In particolare, il gruppo consiliare "Ospedaletti Insieme" ha presentato due interpellanze, una riguardante l'acquisto di immobili e l'altra incentrata sul bilancio comunale. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e per approfondire le scelte dell'amministrazione, ma non solo. Il Consiglio sarà chiamato a deliberare su importanti modifiche allo Statuto comunale e al Regolamento del Consiglio, nonché alla composizione delle commissioni consiliari permanenti. Queste modifiche riflettono l'evoluzione dell'ente e le nuove esigenze amministrative.

Infine, il parlamentino discuterà anche della ratifica della variazione di bilancio, le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al bilancio di previsione 2024/2026 e le modifiche al regolamento edilizio comunale.