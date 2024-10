Ospedaletti: ieri una splendida giornata di motociclismo, Gianni Calvi "Michelino non molla mai" (Foto)

Bella giornata di motociclismo ieri ad Ospedaletti. “Io e i colleghi – evidenzia il sovrintendente capo della Polizia Provinciale, Gianni Calvi - eravamo in servizio come sempre. Per me Ospedaletti ha un posto particolare, dove ho vissuto tante avventure e da anni collaboro con gli amici Vigili Urbani”.

“Vorrei ricordare – termina Calvi - l'amico Michele Cannizzaro o meglio Michelino che gli anziani come me hanno visto in sella. Gli anni passano e qualche acciacco arriva ma Michelino non molla e come sempre ‘Se sei incerto tieni aperto’.”